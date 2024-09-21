В Самаре собраны материалы в отношении 7 граждан РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учёт

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическую работу на территории одного из рынков Куйбышевского района Самары.

В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства проверили более 100 человек. С каждым из них индивидуально побеседовали и напомнили о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

Полицейскими в отношении иностранцев составлены 20 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Сотрудниками ОВМ Управления МВД России по г. Самаре собраны материалы в отношении 7 граждан РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учёт. Кроме того, в военные комиссариаты с торгового объекта доставлено 10 граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.