В Самаре рухнул потолок в общежитии

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В Кировском районе Самары произошло коммунальное ЧП. Инцидент прокомментировали в мэрии областной столицы.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы в воскресенье, 16 марта, в одной из квартир в доме на проспекте Кирова, 229, обрушился потолок. Площадь повреждения — 120х79 см. Предварительная причина — протекание крыши. Ремонт провели сотрудники УК „Кировская“, которая и обслуживает дом».

Как добавили представители городской администрации, в результате ЧП никто не пострадал. Несмотря на обрушение потолка, жильцы отказались от размещения во временном пункте.

По данным из открытых источников, указанный дом (общежитие) построили еще в 1953 году. У него кирпичные стены и деревянные перекрытия. Кроме жилых помещений, в здании находится следственный отдел по Кировскому району, пишет 63.ру.

Источник фото: 2gis.ru