В Самаре росгвардейцы помогли потушить горящий автомобиль

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Инцидент произошел в дневное время недалеко от здания Управления Росгвардии по Самарской области. По словам водителя отечественного внедорожника, возгорание произошло внезапно во время движения, и он едва успел покинуть машину. Это заметили сотрудники дежурной службы управления и незамедлительно предприняли меры по ликвидации пожара.

Стражи правопорядка сообщили о случившемся в МЧС и еще до приезда противопожарной службы с помощью огнетушителя и подручных средств помогали водителю локализовать открытое пламя. Прибывшие в дальнейшем пожарные расчеты окончательно ликвидировали возгорание.

Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников Росгвардии удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию, пострадавших нет, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области