В Самаре расследуют массовое отравление детей в школьном лагере

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В Самаре сотрудники прокуратуры выясняют детали массового отравления детей. Инцидент произошел в лагере при школе № 43 в Промышленном районе.

— По предварительной информации, в воскресенье, 19 июня, к врачам за помощью обратилось 8 детей. У них выявили признаки кишечной инфекции. Шесть пострадавших в возрасте от 6 до 10 лет отправили в больницу имени Семашко, — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства начали проверку в отношении руководства лагеря по вопросам организации питания и пребывания детей. На время учреждение приостановило свою работу.

Аналогичная ситуация сложилась в самарском кадетском корпусе в конце мая 2022 года. Здесь помощь врачей потребовалась 40 воспитанникам. У них также зафиксировали признаки кишечного заболевания, пишет 63.ру.