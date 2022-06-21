Я нашел ошибку
Главные новости:
Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений
Желание помочь знакомому обернулось для самарца потерей своих сбережений
В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
В Самарской области стартовала приемная кампания федерального проекта «Профессионалитет»
Самарчанки разлюбили короткие платья
Самарчанки разлюбили короткие платья
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Молодые предприниматели Самарской области могут получить 500 тысяч рублей на развитие своего дела
Оператор билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами
Оператор билайн запускает игру «Камень–ножницы–бумага» с ценными призами
Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров
Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок
Тольяттинскому неплательщику алиментов запретили регистрировать дом и участок
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре расследуют массовое отравление детей в школьном лагере

21 июня 2022 10:24
167
В Самаре расследуют массовое отравление детей в школьном лагере

В Самаре сотрудники прокуратуры выясняют детали массового отравления детей. Инцидент произошел в лагере при школе № 43 в Промышленном районе.

— По предварительной информации, в воскресенье, 19 июня, к врачам за помощью обратилось 8 детей. У них выявили признаки кишечной инфекции. Шесть пострадавших в возрасте от 6 до 10 лет отправили в больницу имени Семашко, — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства начали проверку в отношении руководства лагеря по вопросам организации питания и пребывания детей. На время учреждение приостановило свою работу.

Аналогичная ситуация сложилась в самарском кадетском корпусе в конце мая 2022 года. Здесь помощь врачей потребовалась 40 воспитанникам. У них также зафиксировали признаки кишечного заболевания, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
99
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
405
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
802
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
875
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
1027
Весь список