В Самаре пьяный автослесарь задержан за рулем чужой машины

106

В марте текущего года, находясь на маршруте патрулирования в Советском районе г. Самары, сотрудники Госавтоинспекции на ул. Блюхера остановили автомобиль. За рулем находился мужчина, у которого полицейские выявили явные признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Задержанным оказался 29-летний местный житель, который работает автослесарем. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в конце 2022 года уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За данное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

В ходе опроса нарушитель признал вину в совершении противоправного деяния и рассказал сотрудникам полиции, что в тот день он решил отметить праздник – Международный женский день, а около 4 часов утра решил, съездить в ближайшую круглосуточную торговую точку. Он воспользовался автомобилем своей недавней знакомой, которая ранее отдала ему транспортное средство для поездок по личным делам и не знала об отсутствии у него водительского удостоверения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.