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В Самаре проверяют информацию о травмировании ребенка на горке в детсаду

16 июня 2021 10:10
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В Самаре проверяют информацию о травмировании ребенка на горке в детсаду

В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет выявлена публикация о травмировании ребенка на территории МБДОУ «Детский сад № 110» города Самары, в результате падения с незакрепленной горки.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: СУ СК ЧП с детьми

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