В Самаре пропала девочка-подросток

Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая Левина Ксения, 2008 года рождения, которая 12 января в дневное время ушла из здания, расположенного на ул. Стара-Загора в Промышленном районе областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы длинные.

Была одета: куртка черного цвета, спортивные штаны черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 8 (846) 200-13-37, 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.