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В пятницу, 29 декабря в Самаре при падении с высоты разбились 2 человека.

О падении двух людей с 7 этажа дома на улице Ново-Садовой рассказали очевидцы, пишет «КП - Самара». По словам местных жителей, два человека упали с общего балкона, где переход с лифтовой площадки к лестницам в подъезде.

По предварительным данным, при падении с высоты никто не выжил.

Как рассказали очевидцы, на место происшествия приехали три полицейских автомобиля и машина «скорой медицинской помощи».

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Официальной информации и произошедшем пока нет, пишет Самара-АиФ.