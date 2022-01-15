В Самаре пострадали две пассажирки иномарок

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14 января на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП

В г. Самара в 21:59 водитель 1963 г.р., управляя автомобилем "Hyundai Creta", напротив дома №175А по ул. Ташкентская при повороте на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Ford Focus" под управлением водителя 1992 г.р., В результате ДТП телесные повреждения получили пассажирка автомобиля "Ford Focus" 2003 г.р., ей назначено амбулаторное лечение и пассажирка автомобиля "Hyundai Creta" 2012 г.р., с телесными повреждениями не опасными для жизни она госпитализирована.