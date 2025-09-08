В Самаре помогли предотвратить сбыт похищенного у ребенка велосипеда

160

В июле текущего года сотрудники Госавтоинспекции, осуществляя патрулирование на проспекте Кирова в областном центре, обратили внимание на женщину, нуждающуюся в помощи. Местная жительница рассказала полицейским, что со слов соседа, неизвестный мужчина, повредив замок кладовки, похитил велосипед ее дочери и, преследуемый им, пытается скрыться. Полицейские доложили в дежурную часть об обращении и последовали по указанному женщиной маршруту возможного передвижения злоумышленника.

Через небольшой промежуток времени полицейские заметили и задержали во дворе одного из домов мужчину, рядом с которым находился детский велосипед, схожий по описанию с похищенным. Для дальнейшего разбирательства, задержанного доставили в отдел полиции.

Владелица велосипеда написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника и предоставила документы на велосипед, которые впоследствии приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе предварительного следствия установлено, что 3 июля 2025 года около 14:00 злоумышленник проник в подсобное помещение многоквартирного дома, где хранился велосипед. Бдительность соседей, которые заметили незнакомца, увозящего велосипед их знакомой, и грамотные действия полицейских при получении сообщения о преступлении, помогли предотвратить сбыт похищенного.

В совершении противоправного деяния житель Самары признался и сообщил, что планировал перепродать транспортное средство и потратить денежные средства на свои нужды. Противоправный умысел довести до конца злоумышленник не смог, так как его действия пресекли госавтоинспекторы.

В настоящее время подозреваемому вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено законной владелице.