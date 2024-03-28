В Самаре полицейские в течение 10 минут разыскали пропавшего малыша

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Сергей Голушков и старшина полиции Юлия Тычук в течение 10 минут разыскали пропавшего малыша.

Маленького «путешественника» полицейские обнаружили возле станции метро.

Утром в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения. Как рассказали родители малыша, вместе с детьми они находились в поликлинике. Сначала они одели старшего сына, а пока собирали второго - младшего ребенка, мальчик вышел из помещения. Спохватившись, взрослые стали искать его, звать по имени и расспрашивать прохожих. Когда самостоятельные поиски результатов не принесли, родители обратились за помощью в полицию.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителей приметы ребенка и незамедлительно ориентировал на розыск несовершеннолетнего ближайшие автопатрули, направил информацию о разыскиваемом во все городские отделы полиции. Через несколько минут после поступления сообщения от родителей мальчика и начала разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции увидели ребенка без сопровождения взрослых, по описанию схожего с разыскиваемым.

Полицейские смогли установить контакт с малышом, проводили в теплое помещение и занимали его рисованием до прибытия родителей. В настоящее время малыш находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего сотрудниками полиции жители Самары привлечены к установленной законом ответственности.

Полицейские напоминают гражданам: в случае, если ваш ребёнок потерялся, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. При подаче заявления желательно при себе иметь фото пропавшего, вспомнить, во что был одет, предоставить контакты ближайших родственников и друзей ребенка.