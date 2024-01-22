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В Самаре полицейские помогли женщине, попавшей в сложную дорожную ситуацию

22 января 2024 09:38
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В Самаре полицейские помогли женщине, попавшей в сложную дорожную ситуацию

Через социальные сети водитель выразила искреннюю благодарность сотрудникам Госавтоинспекции.

Находясь на маршруте патрулирования в утреннее время в Промышленном районе Самары, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на  автомобиль Renault Logan, который находился на проезжей части в крайнем левом ряду с включенными аварийными сигналами. Полицейские уточнили у женщины-водителя причину остановки. Жительница областного центра пояснила автоинспекторам, что автомобиль заглох и не заводится. Самостоятельно причину поломки она определить не может, а несколько попыток привлечь внимание проезжающих водителей не увенчались успехом.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили женщине согреться в  патрульном автомобиле  и, убедившись, что визуально причину поломки выявить невозможно, отбуксировали транспортное средство в ближайший автосервис.

Водитель поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушие, и они продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Рядовой случай на дороге остался бы незамеченным, но в этот же день в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост жительницы Самары со словами благодарности и описанием ситуации. На оперативном совещании руководитель отметил инспекторов ДПС Госавтоинспекции ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре и поставил их действия в пример коллегам.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную дорожную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/ 

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