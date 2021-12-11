В Самаре поезд насмерть сбил пожилую пару

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Утром в субботу, 11 декабря, в Самаре произошла трагедия. Об этом сообщили представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России (Центрального МСУ на транспорте СК РФ).

— На пешеходном переходе станции Толевая погибли 81-летний мужчина и 79-летняя женщина. Они переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, — пояснили следователи.

По их словам, машинист поезда пытался избежать трагедии. Он громко сигналил и пытался экстренно притормозить. Однако, к сожалению, вовремя остановить состав полностью ему не удалось, пишет 63.ру.

Теперь следователям предстоит выяснить причины смертельного происшествия.