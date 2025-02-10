В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году

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10 февраля – День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, утвержденный Самарской Губернской Думой. Пожар, унесший жизни 57 сотрудников и работников органов внутренних дел в 1999 году, стал жестоким испытанием на прочность духа, сплочённость, милосердие и взаимовыручку не только для жителей губернии, но и всей России.

В этот день, по сложившейся традиции, у Вечного огня на площади Мемориального комплекса, расположенного на месте трагических событий, приходят те, в чьих судьбах события того далекого дня оставили глубокий отпечаток.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов и представители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур региона, Общественного совета и Совета ветеранов при областном главке, родные, друзья, коллеги прибыли на площадь Мемориального комплекса, чтобы почтить память погибших.

После минуты молчания присутствующие возложили цветы к Вечному огню. Затем состоялся поминальный молебен в часовне в честь святого Александра Невского, где вновь зажжены свечи в память об усопших.

Память о погибших всегда будет жить в наших сердцах.

Фото: облМВД