В Самаре перевернулся самодельный легкомоторный самолет, проходивший летные испытания

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Легкомоторный самолет, который опрокинулся в Самаре при попытке взлета, был самодельным и проходил летные испытания. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщает ТАСС.

"В ходе проверки установлено, что на реке Волга (затон Грязный) в Октябрьском районе Самары при попытке взлета произошло опрокидывание легкомоторного гидросамолета. В самолете находился один пилот (мужчина 1968 года рождения), в результате происшествия погибших и пострадавших нет. По имеющейся информации, самолет самодельный, проходил летные испытания", - сообщили в пресс-службе главка.

По информации Центрального межрегионального управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло днем 11 июня. Самолет Ra 3207G приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары. Предварительно, собственник пытался взлететь. По факту инцидента проводится проверка, на место выехали следователи.

Свою проверку проводит и Куйбышевская транспортная прокуратура. Самолет был незарегистрированным, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "На место происшествия выехал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС СО