В Самаре передали на уничтожение контрафактную электронику

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Судебные приставы г. Самары конфисковали и передали на уничтожение электронику, незаконно маркированную товарным знаком известной южнокорейской фирмы.

Житель г. Самары, занимающийся продажей электроники, реализовывал с своем магазине сетевые адаптеры, кабели, чехлы для смартфонов, на которых незаконно был нанесен товарный знак известной фирмы «SAMSUNG». За продажу поддельных товаров мужчина был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство. Являющиеся предметом административного правонарушения сетевые кабели, адаптеры и чехлы конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения.