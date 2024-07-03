В Самаре отправили в колонию экс-замминистра здравоохранения области

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Во вторник, 2 июля, в Самаре закончилось рассмотрение уголовного дела о коррупции в региональном Минздраве. Приговор зачитали экс-заместителю министра Асланбеку Майрамукаеву, который руководил в ведомстве департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения, пишет 63.ру.

О задержаниях в Минздраве стало известно в начале августа 2023 года. В ведомстве прошли обыски, на допрос вызывали самого министра.

— В период с января по август 2023 года замминистра получил от директора ООО «ДМ-Групп» 15 миллионов рублей за покровительство и содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, — рассказали в областной прокуратуре детали обвинения.

Уголовное дело возбудили по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В рамках расследования у Асланбека Майрамукаева арестовали недвижимость и счета на общую сумму больше 9 миллионов рублей.

Теперь же обвиняемому вынесли следующий приговор: 9,5 года в колонии строгого режима и штраф в 45 миллионов рублей.