В Самаре отправили под стражу подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

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Подозреваемого в организации взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре, арестовали, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отмечается, что о заключении злоумышленника под стражу ходатайствовало следствие. В итоге мужчину арестовали на два месяца, до 28 сентября.

Как ранее сообщил адвокат, мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием.

Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России.