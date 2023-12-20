В Самаре на Волге спасли провалившегося в промоину мужчину

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20 декабря спасатели Поисково-спасательных подразделений «Первомайская» и «Центральная» спасли провалившегося в промоину мужчину 1978 года рождения.

Он направлялся на правый берег реки Волга от дома по улице Лесная в Октябрьском районе Самары. На удалении 500 метров от левого берега мужчина провалился в промоину.

Для проведения спасательных работ и эвакуации пострадавшего на берег от ПСП «Центральная» вышло спасательное судно «Нептун».

Пострадавшего вытащили из промоины, доставили на спасательную станцию и передали врачам скорой медицинской помощи. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками полиции.

Спасатели напоминают, лед на реке Волга не набрал безопасную прочность. Местами наблюдаются промоины, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО