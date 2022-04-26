В Самаре на улице Пушкина девушка-пешеход попала под колеса ВАЗ 2114

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25 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадал 1 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло вечером в Ленинском районе Самары.

Мужчина-водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», двигался по улице Пушкина. Напротив д. 229 водитель совершил наезд на женщину-пешехода 2000 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина-пешеход госпитализирована.