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В Самаре на улице Дальневосточной перевернулся автомобиль Нива Шевроле. Водитель погиб 
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В Самаре на улице Дальневосточной перевернулся автомобиль Нива Шевроле. Водитель погиб 

14 марта 2021 15:19
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На месте ДТП работают сотрудники полиции.

По словам очевидцев, мужчина на автомобиле Нива Шевроле ехал по улице. Внезапно резко повернул и врезался в ледяную глыбу. После чего машина перевернулась на крышу.

«Сотрудники полиции на месте ДТП в Самаре на ул. Дальневосточной  устанавливают причины и обстоятельства аварии. В а/м Нива Шевроле находился водитель - мужчина 1965 года рождения. После наезда на препятствие, автомобиль перевернулся. Из машины извлекли тело погибшего водителя. Сотрудники полиции проведут проверку и примут процессуальное решение», - прокомментировали в ГУ МВД СО.

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

 

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