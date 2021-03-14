В Самаре на улице Дальневосточной перевернулся автомобиль Нива Шевроле. Водитель погиб 

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По словам очевидцев, мужчина на автомобиле Нива Шевроле ехал по улице. Внезапно резко повернул и врезался в ледяную глыбу. После чего машина перевернулась на крышу.

«Сотрудники полиции на месте ДТП в Самаре на ул. Дальневосточной устанавливают причины и обстоятельства аварии. В а/м Нива Шевроле находился водитель - мужчина 1965 года рождения. После наезда на препятствие, автомобиль перевернулся. Из машины извлекли тело погибшего водителя. Сотрудники полиции проведут проверку и примут процессуальное решение», - прокомментировали в ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области