В Самаре на ул. Матросова столкнулись Лада и Грейт Вол

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3 августа, в 11.20, водитель, управляя автомобилем Лада, при движении по ул. Матросова со стороны ул. Свободы в направлении ул. Средне-Садовая в Самаре, не выполнил требования знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Грейт Вол, который двигался по ул. Ставропольская, со стороны ул. Ново-Вокзальная.

В результате столкновения Грейт Вол опрокинулся. Водитель автомобиля госпитализирован.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО



