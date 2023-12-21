В Самаре на рынке в Кировском районе продавали пиротехнику без разрешения

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Сотрудниками Главного управления МВД России по Самарской области и территориальных Органов внутренних дел осуществляются профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере реализации пиротехнических изделий.

В ходе проверочных мероприятий в Самаре на территории рынка, распложенного в Кировском районе, сотрудниками полиции выявлены факты реализации пиротехнических изделий без сертификатов соответствия

и осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в отношении продавца составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 14.2 КоАП РФ, из незаконного оборота изъято 900 единиц пиротехнических изделий на сумму 45 000 рублей.

В торговом павильоне на ул. Ташкентской в Самаре также выявлены факты реализации пиротехнических изделий без сертификатов соответствия и осуществления незаконной предпринимательской деятельности, в отношении женщины продавца составлены протоколы об административных правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 30 единиц пиротехнических изделий на сумму порядка 13 500 рублей.

Профилактические мероприятия проводятся на систематической основе.

Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения регламентированы главой 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 447 указанных правил реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;

г) вне заводской потребительской упаковки.

Ответственность за нарушение указанных правил предусматривается статьей 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи 500 рублей до 2000 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой;

на должностных лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.