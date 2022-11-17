В Самаре на проспекте Кирова водитель врезался в бордюр и перевернул машину

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16 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 06-00 час 32-летний водитель, управляя автомобилем «Datsun on-DO», напротив д.22 по проспекту Кирова не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд бордюрный камень с последующим опрокидыванием. Водитель одной из таксомоторных организаций, который передвигался без пассажиров, с травмой головы госпитализирован в лечебное учреждение. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.