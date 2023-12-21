В Самаре молодой водитель сбил 13-летнюю девочку

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20 декабря на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:15 час. в Кировском районе г. Самара. 24-летний водитель, находясь за рулем автомашины Renault Logan, двигался по Московскому шоссе (дублер) 18 км в направлении Волжского шоссе. В пути следования напротив д. 8, совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему назначено стационарное лечение.