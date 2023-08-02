В Самаре машиниста убило колесом автокрана

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31 июля 2023 года во время рабочей смены машинист автомобильного крана осуществлял ремонт колеса автокрана. В ходе выполнения указанных работ из-за нарушений требований охраны труда он получил удар в голову отлетевшим колесом, в результате чего скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация организации, допрошено 4 свидетелей. По уголовному делу продолжаются устанавливаться все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, сообщает СУ СК.