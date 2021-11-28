В Самаре легковушка врезалась в столб, водитель погиб

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27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести, два человека погибли.

Одно из ДТП произошло в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 23:10 час. водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем "VOLVO", напротив д.34 «б» по проспекту Кирова не справился с рулевым управлением автомобиля, совершил наезд на бордюрный камень и световую опору с последующим возгоранием. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. 28-летний пассажир автомобиля госпитализирован.