В Самаре LADA Granta врезалась в стоящий автомобиль

11 октября на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек и 2 погибло.

Одно из ДТП произошло в 00:30 в Кировском районе города Самары. 60-летний мужчина, управляя транспортным средством LADA Granta, следовал по Ракитовскому шоссе, со стороны Московского шоссе, в направлении проспекта Карла-Маркса. В пути следования, возле дома № 1 стр. 2, по Ракитовскому шоссе, допустил наезд на стоящее транспортное средство Chevrolet Niva, под управлением 59-летнего водителя, который стоял на проезжей части Ракитовского шоссе, для осуществления левого поворота. Водитель LADA Granta госпитализирован.