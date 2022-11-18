В Самаре ищут пропавшую девочку

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Отделом полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре разыскивается несовершеннолетняя жительница областного центра – Шаповалова Кристина.2008 года рождения, которая 16.11.2022 года ушла из дома, расположенного на ул. Ставропольской, и до настоящего времени не вернулась. Ранее девочка уже уходила из дома.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого ребенка, полицейские продолжают опрашивать знакомых девочки, отрабатывать места возможного появления разыскиваемой. Помощь в розыске ребёнка оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза карего цвета.

Была одета: куртка разноцветная в крапинку, спортивные брюки синего цвета, кроссовки черного цвета с белыми надписями. При себе имела рюкзак серого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре: 8(846)200-13-37, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!