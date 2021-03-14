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В Самаре иномарка врезалась в торговый павильон

14 марта 2021 13:15
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В Самаре иномарка врезалась в торговый павильон

В Самаре в ночь на 14 февраля мужчина, управляя автомобилем Шевроле, двигался по ул. Молодогвардейская в направлении ул. Некрасовская.

По предварительным данным, онне уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем Форд под управлением водителя 1971 года рождения. После столкновения, автомобиль Форд продолжил движение и совершил наезд на павильон.

Водителю автомобиля Форд рекомендовано амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД водители в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.

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