В Самаре и Тольятти произошли ДТП с мотоциклистами

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13 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Ленинском районе областного центра в 14:02 водитель мотоцикла Suzuki GW250 (не зарегистрирован в установленном порядке) – 34-летняя женщина, следуя по улице Коммунистическая, со стороны улицы Московская, напротив дома № 15 по улицы Дачная, в нарушении требований п. 8.4 ПДД РФ, при перестроении допустила столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 21-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Водитель мотоцикла доставлена в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП произошло в Комсомольском районе Тольятти. По данным госавтоинспекторов, в 20:10 46-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Железнодорожной в направлении улицы Никонова. В пути следования, в районе дома № 38А по улице Железнодорожной, на неравнозначном перекрестке проезжих частей, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Motoland, под управлением 24-летнего водителя, который двигался в прямом встречном направлении. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение.