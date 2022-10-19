В Самаре хулиган поджег автомобиль у дома по ул. Советской Армии

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В полицию Самаре поступило сообщение о возгорании автомобиля «Chery Tiggo» у одного из домов по ул. Советской Армии.

После ликвидации пожара, сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили возможных очевидцев и месторасположение камер наружного наблюдения.

Оперативники при просмотре видеозаписей установили, что поджог автомобиля осуществил мужчина.

При опросе потерпевший местный житель 1972 года рождения пояснил, что у транспортного средства имелись повреждения после ДТП, в виде разбитых стекол.

Сотрудники уголовного розыска проверили пути отхода злоумышленника, а также лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Во время оперативных мероприятий полицейские получили информацию, о том, что к происшествию может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1986 года рождения, которого оперативники задержали на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что в июне текущего года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял по городу. На улице Советской Армии заметил припаркованный автомобиль, у которого отсутствовали стекла и из хулиганских побуждений решил совершить поджог. Для реализации задуманного он нашёл бумагу, поджег её и бросил на пассажирское сиденье. После чего ушел.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) было окончено и направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Потерпевшим заявлен иск на сумму 182 600 рублей.