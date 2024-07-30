В Самаре двухлетний ребенок распылил содержимое аэрозольного пистолета

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29 июля в социальных сетях обширное обсуждение вызвала информация о том, что двухлетний ребенок выстрелил себе в лицо из газового пистолета.

В настоящее время по данному факту отделом полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре проводится проверка. Установлено, что ребенок распылил содержимое аэрозольного пистолета, оставленного отцом в доступном для ребенка месте. Малышу оказана разовая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Проверка продолжается.



Полиция Самарской области напоминает родителям, законным представителям о необходимости хранения механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами в недоступном для детей месте. А также обращает особое внимание, что хранить оружие необходимо в разряженном состоянии отдельно от боеприпасов к нему. Согласно действующего законодательства РФ оно должно располагаться в сейфе, к которому у посторонних лиц, тем более ребенка, ни в коем случае не должно быть доступа.



Ребенку нужно рассказывать об угрозе, которую несет оружие, не важно, травматическое, охотничье или боевое. Даже спортивное (пневматическое) оружие, равно как и арбалеты, луки и им подобные, могут причинить ущерб здоровью. Важно, чтобы ребенок сам понимал, что это не игрушка и обращаться с оружием могут только взрослые, и конечно, в целях пресечения детского травматизма, особенно в период летних каникул, важно уделить пристальное внимание к организации содержательного досуга своих детей.