В Самаре дорогу не поделили трамвай и легковушка

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ДТП с участием общественного транспорта произошло на улице Аэродромной. Видео с места аварии в редакцию сайта tvsamara.ru прислали очевидцы.

Судя по кадрам, на рельсах столкнулись сразу три автомобиля. Трамвай №3, Ниссан и черная машина такси. В результате удара больше всего пострадала светлая иномарка. Капот сложился гармошкой, а передний бампер разлетелся на осколки. Как рассказали свидетели произошедшего, на месте дорожного ЧП работали пожарные и скорая и сотрудники полиции.

По одной из версий, водителя легковушки занесло на рельсах и он врезался в трамвай. А таксист, не успел отреагировать и тоже зацепил белую машину. При этом о пострадавших информации нет., пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео