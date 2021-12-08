На перевале в Сочи у грузовика оторвался прицеп с трубами и раздавил Mercedes

197

Авария произошла 7 декабря около 20:40 на Мамайском перевале в направлении Дагомыса.

В ДТП погибла 53-летняя женщина. О ДТП сообщили в соцсетях. По данным очевидцев аварии, у грузового автомобиля при подъеме отцепился груженный трубами прицеп и покатился вниз по дороге. В результате пострадали минимум три автомобиля. На кадрах с места аварии видно, что металлические трубы врезались в салон автомобиля Mercedes.

«По предварительным данным, у автомобиля Scania оторвало прицеп с грузом (трубы). На подъеме прицеп скатился назад и наехал на двигающийся в попутном направлении автомобиль Mercedes. Женщина-пассажир с тяжелыми травмами без сознания была доставлена в больницу, где через время скончалась», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД по Сочи. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает интернет-портал Кубань 24.

Видео t.me/chp_sochi