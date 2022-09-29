Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре

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В Самаре на Заводском шоссе разбились три легковушки в четверг, 29 сентября.

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники скорой помощи, а также патруль ДПС, сообщает ГТРК Самара.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 57-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», осуществлял движение со стороны улицы 22 Партсъезда в сторону улицы Аврора. Примерно в 9 утра он выехал на встречку в районе дома 25/3 по Заводскому шоссе и столкнулся с автомобилем «Ниссан» и «Нива Шевроле».

К сожалению, водитель автомобиля «Лада Приора» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир автомобиля «Нива Шевроле» доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства аварии.