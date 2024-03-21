В Самаре директор ООО признан виновным в коммерческом подкупе

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Следствием и судом установлено, что в 2022 году директор НО РО СО «Фонд капитального ремонта» получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде строительного материала – кирпича керамического стоимостью более 485 тысяч рублей. Взятка была передана за совершение действий, входящих в его полномочия - даче указаний на выплату авансового платежа по заключенному между Фондом и ООО договору на производство работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и общее покровительство юридического лица при заключении с ними договора и принятии работ по капитальному ремонту Фондом.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судебное следствие в отношении директора НО РО СО «Фонд капитального ремонта» продолжается, сообщает СУ СК.