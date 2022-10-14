В Самаре директор не платил работникам зарплату

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою деятельность в сфере продажи цветов и растений, допустила невыплату заработной платы 6 сотрудникам организации за период с июня 2020 года по сентябрь 2022 года на общую сумму более 367 тысяч рублей. Денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации, были направлены на увеличение сумм оборотного капитала и получения дохода от его использования.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.