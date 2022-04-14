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14 апреля на улице Фрунзе в Самаре 26-летний водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в фонарный столб. Машина превратилась в металлолом, водитель чудом остался жив, сообщает sova.info со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП случилось на улице Фрунзе в районе дома № 28. Иномарка двигалась по Фрунзе, набирая скорость.



По словам очевидцев, в какой-то момент скорость оказалась настолько огромной, что водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в фонарный столб, который оказался буквально посреди машины, а двигатель вырвало из автомобиля.



На место выехали сотрудники ГИБДД и спасатели, а также пожарная машина. Иномарка после столкновения дымилась. Уцелевшего водителя доставали из обломков с помощью гидравлического инструмента. После этого его на скорой госпитализировали.

Фото: Ксения Морозова/СОВА