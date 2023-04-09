В рамках операции «Дети России-2023» полицейские с собаками пришли в общежития

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В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде, сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия.

На днях сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков и Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области вместе с сотрудниками УМВД России по г. Самаре, а также с педагогами одного из региональных колледжей организовали выезд в общежитие данного учебного заведения. Целью профилактического мероприятия стало выявление и пресечение фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Сотрудники полиции ознакомились с санитарно-бытовыми условиями в помещениях, пообщались со студентами, проживающими в общежитии. Майор полиции Наталья Климай рассказала учащимся об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, и возрасте ее наступления; напомнила о вреде электронных сигарет, употребления алкогольной продукции, а также ответила на все интересующие вопросы.

Кроме того, полицейские побеседовали с педагогами колледжа и администрацией общежития на тему профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. Сотрудники полиции объяснили, что нужно обязательно обращать внимание на изменение поведения у молодежи, продолжительное отсутствие на занятиях, наличие нескольких мобильных телефонов, появление дорогостоящих предметов и вещей. После проверки общежития участники рейда обсудили алгоритм действий при подозрении на то, что учащиеся могут употреблять и распространять наркотики.

В ходе проведения профилактического мероприятия наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено.