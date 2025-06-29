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В районе горы Белая около села Подгоры подросток, при подъеме на вершину, получил травму ноги

29 июня 2025 20:52
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Потребовалась помощь спасателей.

29 июня Поисково-спасательный отряд Самарской области и спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» были задействованы в спасательной операции по транспортировке пострадавшего из труднодоступного места.

В районе горы Белая около села Подгоры юноша 2010 года рождения, при подъеме на вершину получил травму ноги. Требовалась срочная госпитализация.

Оперативный дежурный принял вызов. Спасательные работы были разбиты на два этапа. Пострадавшего нужно было спустить с крутого склона горы, доставить до пристани Рождествено и на спасательном катере переправить на левый берег Волги для передачи бригаде скорой медицинской помощи.

На техногенный отряд возлагалась самая сложная часть спасательных работ. На специальных носилках пострадавшего спустили со склона горы. На машине скорой медицинской помощи его транспортировали до пристани Рождествено и перегрузили на спасательный катер. На спасательной станции «Центральная» пострадавшего передали врачам скорой помощи для последующей госпитализации.

Были задействованы 6 спасателей, аварийно-спасательный автомобиль и спасательный катер, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

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