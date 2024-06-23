В Похвистневском районе в массовом ДТП погибли три человека

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Смертельное ДТП произошло в Похвистневском районе Самарской области утром в воскресенье, 23 июня 2024 года. В районе 9:50 на дороге «Похвистнево – Сосновка» столкнулись три машины: «Лада Калина», вазовская «четырнадцатая» и «Шевроле Нива». Погибли водитель и пассажир «Калины», а также водитель ВАЗ, сообщает ГУ МВД России по Самарской области и Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

- По предварительной информации, водитель «Калины» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 211440 и «Шевроле Нивой», - рассказали в полиции.

На месте работали полицейские, медики скорой и сотрудники противопожарной службы Самарской области, пишет Самара-КП.