В Похвистневском районе мужчина насушил себе конопли

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По сообщению неравнодушных граждан из незаконного оборота изъято более 500 граммов наркотического вещества растительного происхождения.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков от неравнодушных граждан поступила информация, что 43-летний ранее неоднократно судимый за кражи, побои и угрозы убийством житель Похвистневского района причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки информации полицейские в присутствии понятых и с согласия собственника провели обследование жилища мужчины. В одном из помещений полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения в высушенном и измельченном виде. Как пояснил хозяин дома, это дикорастущая конопля, которую он нарвал на окраине села, высушил и хранил для собственного употребления. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Два изъятых полиэтиленовых пакета с веществом, оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим – марихуаной, общей массой более 500 гр.

В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Расследование продолжается.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.