В Похвистнево водитель врезался в дерево: трое пострадавших

133

Еще одно ДТП 14 ноября произошло в 04:05 час. в г. Похвистнево. 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Hyundai Solaris», двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан» в направлении г. Бугуруслан. В пути следования, на 158 км. данной автодороги, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим наездом на дерево. Водитель и два пассажира - женщина 1982 г.р. и мужчина 2000 г.р. госпитализированы. Другим пассажирам - мужчине 2000 г.р. и женщине 2002 г.р. назначено амбулаторное лечение. По данным медицинского освидетельствования установлен факт опьянения водителя.