В Похвистнево обязали очистить крышу почты от снега и наледи

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Установлено, что организация, осуществляющая услуги по пересылке почтовой корреспонденции в г. Похвистнево не осуществляет очистку кровли здания от снега и наледи.

Обществом не обеспечены благоприятные и безопасные условия для свободного и безопасного прохода граждан к зданию почты.

По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по п. «б» ч. 1 ст. 4.28 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» от 01.11.2007 № 115-ГД (неисполнение законными владельцами зданий обязанности участия в содержании прилегающих территорий и правил благоустройства территории муниципального образования, выразившееся в непроведении мероприятий по очистке прилегающей территории от снега и наледи на всю ширину тротуара для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан).

Кроме того, межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений. Учреждением незамедлительно приняты меры к безопасному проходу к зданию, в том числе произведена очистка крыши от снега и наледи.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.