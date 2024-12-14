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В Похвистневе утром на пожаре погиб человек

14 декабря 2024 12:47
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В Похвистневе утром на пожаре погиб человек

Как сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС, жилой частный дом загорелся на улице Рабочей ранним субботним утром, в 6:11. Огонь раскинулся на площади 50 квадратных метров. 

Бороться со стихией отправились два расчета ПСЧ № 102 и ПСО № 35, добровольная пожарная местная команда и ПЧ № 167. На месте оперативно создали два звена газодымозащитной службы. 

В 7:02 специалистам удалось локализовать огонь, в 7:28 - ликвидировать открытое горение, а в 9:05 - полностью потушить. 

Известно, что в сгоревшем доме погиб один человек, пишет Сова.

Пока причина ЧП устанавливается. 

Теги: Пожар

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