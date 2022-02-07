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В подмосковной Ивантеевке двое мужчин пытались взорвать банкомат: один погиб, второй  сбежал

7 февраля 2022 15:15
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Подмосковная полиция ищет вора.

Подмосковная полиция ищет вора, скрывшегося после взрыва банкомата в Ивантеевке, при котором погиб его сообщник, рассказали РИА Новости правоохранители.

По словам источника агентства, в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, в результате которого один из них погиб. Второй сбежал.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости сообщили, что по данному инциденту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

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