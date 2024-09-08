В Петербурге завели дело после отравлений готовой едой на избирательных участках

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Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге, сообщает городской главк СК.

"Следственным отделом по Адмиралтейскому району главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города, пишет РИА Новости.