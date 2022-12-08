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В Отрадном твое местных жителей предстанут перед судом за управление автомобилем пьяными

8 декабря 2022 13:39
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В Отрадном твое местных жителей предстанут перед судом за управление автомобилем пьяными

Прокуратурой города Отрадного утверждены обвинительные акты по трем уголовным делам в отношении жителей города Отрадного.

В ходе дознания установлено, что лица, будучи подвергнутыми административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или имеющие судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, вновь управляли автомобилем в состоянии опьянения.

Прокурор направил уголовные дела в Отрадненский городской суд для рассмотрения по существу.

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