в Отрадном семья из 4 человек отравилась угарным газом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Рассматривались вопросы, связанные с итогами взаимодействия государственных и муниципальных организаций с УФСИН СО в 2023 году.
Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин принял участие в выездном совещании Главного управления торгов Самарской области
В квесте на тему химии приняли участие 11 образовательных учреждений Тольятти. Программа приурочена к 45-летию предприятия.
«Тольяттиазот» провел первый этап проекта «Планета ТОАЗиЯ»
Она будет получать ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей до конца обучения.
Студентка тольяттинского Университета сервиса – обладатель гранта Президента России
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года
Производители кофе, йогуртов и печенья поднимут цены с января 2024 года
Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет
Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет
Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу
Житель Большечерниговского района переломал ребра соседу
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью
Что смотрят по ТВ жители Самарской области этой осенью
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
0.32
EUR 99.05
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном семья из 4 человек отравилась угарным газом

21 декабря 2023 10:43
241
в Отрадном семья из 4 человек отравилась угарным газом

Среди погибших — маленький ребенок, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по предварительной версии, утечка угарного газа произошла в одной квартир многоквартирного дома на улице Ленина в городском округе Отрадный. В квартире проживала семья из 4 человек.

На место ЧП срочно выехали сотрудники территориального следственного отдела. Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в результате происшествия погибли 4 человека, в том числе и малолетний ребенок.

«По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек)», — информирует СУ СКР. Ход расследования взят на контроль прокуратурой города.

«Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией», — сообщает областная прокуратура.
Главное управление МЧС России по Самарской области в связи с происшествием в Отрадном еще раз напомнило рекомендации, как избежать отравления угарным газом. Необходимо использовать только исправное газовое оборудование, вентиляция в жилище должна быть в рабочем состоянии. Включенные газовые горелки нельзя оставлять без присмотра, также необходимо следить за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки, пишет Обоз.инфо.

«Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 104», — информирует региональное ГУ МЧС.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
288
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
613
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
538
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
620
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023  11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
501
Весь список