в Отрадном семья из 4 человек отравилась угарным газом

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Среди погибших — маленький ребенок, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по предварительной версии, утечка угарного газа произошла в одной квартир многоквартирного дома на улице Ленина в городском округе Отрадный. В квартире проживала семья из 4 человек.

На место ЧП срочно выехали сотрудники территориального следственного отдела. Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в результате происшествия погибли 4 человека, в том числе и малолетний ребенок.

«По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух человек)», — информирует СУ СКР. Ход расследования взят на контроль прокуратурой города.

«Прокуратура города Отрадного проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок обслуживания газоснабжающего оборудования. По итогам проверки будет дана оценка качества услуг, оказанных обслуживающей организацией», — сообщает областная прокуратура.

Главное управление МЧС России по Самарской области в связи с происшествием в Отрадном еще раз напомнило рекомендации, как избежать отравления угарным газом. Необходимо использовать только исправное газовое оборудование, вентиляция в жилище должна быть в рабочем состоянии. Включенные газовые горелки нельзя оставлять без присмотра, также необходимо следить за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки, пишет Обоз.инфо.

«Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 104», — информирует региональное ГУ МЧС.